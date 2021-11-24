Google перенесет серверы в российские дата-центры

Американская компания Google начала переносить свои серверы в российские дата-центры. Как пишет РБК, этот вопрос обсуждался в конце марта на совещании в Минкомсвязи, посвященном подготовке к вступлению в силу закона о хранении персональных данных.

Один из участников совещания рассказал о том, что Google хранит информацию на территории дата-центра его компании. «Компания Google [теперь] является нашим клиентом. У нас режимное полугосударственное предприятие», — отметил источник, добавив, что сначала Google «никого к своим стойкам не подпускала» — доступ имели только ее собственные сотрудники, которые приехали из-за рубежа.

Как сообщил гендиректор компании StoreData Антон Платонов, компания начала заключать договоры на размещение оборудования в России больше года назад. Сейчас у Google имеются десятки стоек в российских дата-центрах.

Гендиректор сети дата-центров 3Data Илья Хала, также участвовавший во встрече, отметил, что стоимость аренды сервера может быть разной, но в среднем составляет около шести тысяч рублей. При этом другой источник издания уточнил, что у Google есть собственное оборудование и им нужен был только зал. Аренда места под одну стойку составляет около двух тысяч долларов.

Другие зарубежные клиенты 3Data тоже начали переносить свои мощности в Россию из-за закона о персональных данных. Так, американская компания Tourmaline Labs, которая в ближайшее время выпустит на российский рынок мессенджер Ugo для смартфонов на iOS и Android, арендовала виртуальные серверы в облаке в одном из ЦОД 3Data.

В июле Google в России обязали выплатить крупную сумму за отказ хранить данные россиян на территории страны. Суд Таганского района города Москвы оштрафовал организацию на три миллиона рублей.

Штраф за отказ хранить на территории России персональные данные был повышен в 2019 году. Ранее за неисполнение требований о локализации баз данных россиян наказания предусмотрено не было, а компании наказывались по другой статье — «Непредставление сведений» (статья 19.7 КоАП России). На данный момент сумма штрафа за нарушение статьи для юридических лиц составляет от одного до шести миллионов рублей.