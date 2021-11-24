Жителям Туркмении запретили приближаться к «Вратам ада»

Власти Туркмении запретили местным жителям без специального разрешения посещать расположенный в Дашогузской области горящий газовый кратер Дарваза, называемый в народе «Врата ада». Об этом со ссылкой на корреспондентов сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Отмечается, что раньше жители соседнего села Дарваза часто приводили к одноименному кратеру гостей, а зимой пастухи пригоняли к нему как к более теплому месту стада овец.

Сейчас сотрудники полиции установили там посты и запретили гражданам приближаться к «Вратам ада». Такое ограничение они объяснили возможными выбросами газа, которые, по их словам, могут привести к отравлению, ожогам и даже провалам грунта.

При этом на туристов запрет не распространяется. Им по-прежнему можно посещать достопримечательность, но только группами и при наличии специального разрешения от государственной туристической корпорации «Туркменсыяхат».

Кратер Дарваза появился в 1971 году на месте скопления подземного газа. До этого там находилась буровая вышка, однако она провалилась в подземную пустоту. Чтобы выходящие наружу газы не отравляли людей и скот, власти решили поджечь кратер. Предполагалось, что огонь на месторождении потухнет спустя несколько дней, однако топливо продолжает гореть уже 50 лет.