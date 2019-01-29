Жителям столицы Туркмении запретили ловить рыбу

Жителям Ашхабада (Туркмения) и его окрестностей запретили ловить рыбу в столичных водоемах. Об этом сообщает радио «Азатлык».

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Запрет коснулся водохранилищ, а также трех озер, расположенных в непосредственной близости от туркменской столицы. Предполагается, что введение запрета связано со снижением поголовья рыбы в водоемах. Источники «Азатлыка» сообщают, что столичные водохранилища и озера активно используются безработными туркменами для добычи пищи. «Люди оттого, что без работы, в основном рыбачат», — сообщает корреспондент.

Кроме того сообщается, что в Лепабской области на востоке Туркмении людям запретили пасти скот рядом с водохранилищами. «Людей пугают тем, что после одного предупреждения посадят без суда и следствия», — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что в условиях экономических трудностей в стране индивидуальное рыболовство является источником пропитания для некоторых групп населения. Государство ограничивает возможности для частного рыболовства, при этом страна испытывает дефицит рыбной продукции.

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