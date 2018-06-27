Власти Туркмении запретили выезд за границу большинству граждан

Власти Туркмении запретили покидать страну всем гражданам, не достигшим 40 лет. Об этом в среду, 27 июня, сообщает «Радио Азатлык» (местная служба «Радио Свобода»).

По информации корреспондента издания в городе Дашогуз, жители ряда населенных пунктов обратились в миграционную службу за необходимым для получения туристической визы разрешением. Чиновники в выдаче справок отказали, объяснив свои действия неким «распоряжением сверху».

«Сотрудники миграционной службы сказали, что сверху поступило распоряжение, согласно которому теперь никому до достижения 40 лет разрешение на выезд не дают. На вопрос о причине запрета, сказали, что в велаяте [области] не осталось никого способного работать. Сказали, что если вы все уедете — кто же работать будет», — рассказал собеседник «Радио Азатлык».

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Представители миграционной службы страны информацию не подтвердили и не опровергли. «Радио Азатлык» отмечает, что власти Туркмении и СМИ республики о запретах на выезд из страны официально не объявляют. При этом в редакцию поступают письма жителей Туркмении, столкнувшихся с проблемами при выезде из страны.

«Официальные данные о численности выезжающих за пределы Туркменистана граждан недоступны. Но, по словам местных наблюдателей, из-за продолжающегося экономического кризиса, сопровождающегося безработицей, ростом цен и дефицитом продовольствия, миграция, в первую очередь трудовая, приобрела массовый характер», — отмечает издание.

«Похоже, недостаток людей из-за миграции в регионе отражается не на земледелии, а на государственной безопасности. В последнее время уезжающие в Турцию родители, не зная, на кого оставить своих детей в стране, массово забирают их с собой», — рассказал собеседник «Радио Азатлык». Он отметил, что из-за массовой миграции населения в течение последних двух лет участились случаи призыва в армию старшеклассников до окончания ими средней школы. «Учащихся одиннадцатого класса стали забирать в армию уже в начале мая», — поведал источник.

О запретах покидать Туркмению жителям страны, не достигшим 30-летнего возраста, сообщалось в апреле. Чиновники утверждали, что подобные меры были предприняты в целях обеспечения безопасности граждан.

Власти Туркмении не публикуют в открытом доступе данные о численности населения страны — так, например, не были обнародованы итоги о переписи населения 2012 года. По оценкам таких ресурсов как IndexMundi, PopulationPyramid и Всемирного справочника ЦРУ, население Туркмении не превышает 6 миллионов человек, из них 40-летнего возраста не достигло около двух третей населения.

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