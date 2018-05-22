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Полиция начала поиски используемых вместо туалетной бумаги портретов президента

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Полиция города Гумдаг, расположенного в Балканском велаяте (области) Туркмении, начала поиски используемых в качестве туалетной бумаги печатных изданий с фотографиями президента страны Гурбангулы Бердымухамедова. Об этом сообщает издание «Альтернативные новости Туркменистана».

На инспекцию туалетов в частных домах полицейских отправило руководство ОВД. «Облаченный в форму участковый, изобразив на лице брезгливость и стараясь не вдыхать "аромат" отхожего места, пинком опрокидывает содержимое стоящего в кабинке ведра, а затем палкой перебирает испачканные человеческими экскрементами клочки газеты. Если в ведре, не дай, Аллах, обнаруживается часть газеты с фотографией президента, то владельцу уборной для первого раза выносится официальное предупреждение», — отмечает издание.

Предупреждение о недопустимости использования периодических изданий не по прямому назначению получают все члены семьи. «Что будет после вторичного попадания в поле зрения от стража порядка — неизвестно», — говорится в материале.

По данным источника «Альтернативных новостей Туркменистана», многочисленные предупреждения выносятся ежедневно, поскольку практически в каждой частной уборной лежит пресса с фотографиями лидера страны, подготовленная к использованию в качестве туалетной бумаги. «Экономический кризис в стране коснулся и такой интимной сферы, как личная гигиена, и сегодня далеко не каждая семья готова часть своего скромного бюджета потратить на туалетную бумагу. Да и зачем тратиться, если и без того практически в каждой семье есть кто-то, кого по месту работы или учебы заставляют подписываться на одно или несколько печатных изданий. Их все равно никто не читает, а выбрасывать просто так жалко, сбора же макулатуры в стране не ведется с пионерских еще времен, так почему бы не найти бесполезной периодике иное, более практическое назначение», — отмечают авторы материала.

Каждый будний день в печатных изданиях Туркмении публикуются две-три фотографии Бердымухамедова, в праздничные дни — еще больше. «Альтернативные новости Туркменистана» указывают, что праздников в стране «не перечесть» (в Туркмении восемь официальных праздников, которые одновременно являются выходными днями; также в республике около трех десятков национальных и профессиональных праздников, дни которых являются рабочими).

Кроме того, руководство ОВД Гумдага обязало работников коммунального хозяйства пуститься на поиски обгаженных клочков газетной бумаги с фотографиями Бердымухамедова среди бытового мусора на свалках внутри жилых кварталов. В случае обнаружения ликов президента, им предписано найти дом и квартиру отправившего портрет Бердымухамедова, а затем доложить правоохранителям. За каждой свалкой в кварталах закреплены персональные смотрители, которые выходят на след осквернившего лик лидера страны по номеру дома подписчика, указанному на каждой газете.

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