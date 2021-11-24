Российский фондовый рынок закрылся падением основных биржевых индексов в среду, 24 ноября. Индексы Мосбиржи и РТС закончили день в минусе, несмотря на успешное открытие основной торговой сессии. Индекс Мосбиржи упал до 3950,56 пункта (минус 0,25 процента), индекс РТС — до 1660,59 пункта (минус 0,11 процента), свидетельствуют данные торгов.

Среди «голубых фишек» Мосбиржи лишь пять компаний из 15 вышли в плюс. Наибольший рост показали бумаги «Сургутнефтегаза» (плюс 3,44 процента, до 41,16 рубля за акцию), «Новатэка» (плюс 0,73 процента, до 1677,4 рубля) и «Лукойла» (плюс 0,13 процента). Больше всего подешевели бумаги «Полюса» (минус 3,46 процента, до 14 240 рублей), «Полиметалла» (минус 3,23 процента, до 1330,4 рубля) и TCS Group.

Несмотря на успешные показатели финансового отчета за третий квартал и рост почти на пять процентов в течение дня, бумаги головной компании «Тинькофф банка» завершили основную сессию падением на 2,88 процента, до 6845 рубля за штуку.

Рубль продолжает слабеть к основным мировым валютам. Курс доллара вырос до 74,94 рубля (плюс 0,65 рубля), курс евро — 83,91 рубля (плюс 0,34 рубля). Биткоин торговался по 57 139 долларов за монету.

Нефтяные котировки укрепились вопреки попыткам президента США Джо Байдена снизить стоимость сырья путем открытия стратегических запасов. Нефть марки Brent торговалась по 82,42 доллара за баррель (плюс 0,13 процента), марки WTI — по 78,56 доллара (плюс 0,08 процента).