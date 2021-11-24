Акции «Тинькофф» взлетели

Акции TCS Group — материнской компании «Тинькофф банка» — взлетели после выхода квартального отчета. В ходе торгов на Московской бирже в среду, 24 ноября, глобальные депозитарные расписки (ГДР) выросли на пике до 7355,8 рубля за штуку (плюс 4,36 процента по сравнению с закрытием вечерней торговой сессии 23 ноября). На 12:00 бумаги опустились до 7139,8 рубля.

Согласно отчету, чистая прибыль TCS в третьем квартале 2021 года выросла за последний год с 12,6 до 16,5 миллиарда рублей (плюс 31 процент). Выручка группы увеличилась с 48,3 до 71,7 миллиарда рублей (плюс 48 процентов).

Котировки TCS от TradingView Общее число клиентов составило 18,5 миллиона человек (плюс 6,4 миллиона). Рентабельность капитала достигла 42,6 процента (в третьем квартале 2020 года — 45 процентов). 8 ноября акции «Тинькофф» установили исторический рекорд, поднявшись до 8518,4 рубля за штуку. За последний год бумаги компании подорожали примерно на 220 процентов.

Платон Щукин