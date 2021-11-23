Бумаги «Роснано» подорожали после поддержки Минфина

Облигации «Роснано» после обвала накануне поднялись в цене на фоне того, что министерство финансов пообещало компании поддержку и полностью исключило невыполнение обязательств перед кредиторами, то есть дефолт. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Ценные бумаги с погашением 1 декабря 2021 года по состоянию на 15:10 торгуются по 91,5 процента от номинала, что на 4,5 процента выше, чем в начале торгов. Облигации с погашением в декабре 2023 года выросли на 3,3 процента, до 77,5 процента от номинала, а с погашением в марте 2024 года — до 79 процентов.
Сильнее всего вырос выпуск с погашением 4 апреля 2022 года — на 10 процентов, до 95,5 процента от номинала.
Ранее во вторник, 23 ноября, Минфин объявил о проработке механизмов повышения эффективности «Роснано», но все варианты предусматривают исполнение долговых обязательств, обеспеченных госгарантиями. Кроме того, в ведомстве заверили, что компания продолжит деятельность.
О проблемах «Роснано» стало известно в пятницу, 19 ноября. Компания объявила кредиторам о том, что рассматривает варианты реструктуризации из-за накопленной непропорциональной задолженности. На этом фоне Мосбиржа приостанавливала торги облигациями компании.