Instagram ограничил доступ к подписке на аккаунт Шукшиной из-за ответа врачам

Социальная сеть Instagram ограничила доступ к подписке на аккаунт телеведущей, заслуженной артистки России Марии Шукшиной, выступающей против обязательной вакцинации, из-за публикаций с фейками. В своем последнем посте в Instagram она ответила на открытое письмо врачей, которые призвали антипрививочников посетить красные зоны «ковидных» больниц и морги.

«Этот аккаунт неоднократно публиковал ложную информацию, которая проверялась независимыми экспертами по проверке фактов или нарушила Нормы сообщества», — говорится в сообщении на странице Шукшиной при попытке подписаться на аккаунт. После просмотра данного предупреждения оформить подписку все же можно.

Instagram ограничил доступ к подписке на аккаунт телеведущей в частности за пост, в котором она ответила на предложение врачей посетить красную зону ковидной больницы и пригласила их «в зеленую зону, где здоровый образ жизни, здравомыслие, здоровая психика, отсутствие страха и профилактика сезонных заболеваний — не пустые слова». Она неоднократно высказывалась против обязательной вакцинации и принимаемых эпидемиологических мерах в рамках борьбы с коронавирусом. Как отмечают пользователи соцсети, Instagram самостоятельно удаляет некоторых подписчиков Шукшиной.

Ранее стало известно, что главные врачи крупных «ковидных» больниц России в открытом письме к ряду известных отечественных личностей (среди которых политики и общественные деятели), критиковавших введение вакцинации и ограничительных мер для борьбы с пандемией, пригласили их на «экскурсию» в красные зоны больниц, где лежат пациенты с COVID-19.

