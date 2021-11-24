В Совфеде оценили открытое письмо врачей к антиваксерам

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди поддержала открытое письмо врачей к известным антиваксерам. Свою оценку ситуации она дала в разговоре с RT.

По словам сенатора, то, о чем говорят медики, ей близко и достаточно понятно. Она сама перенесла COVID-19 и понимает, как это непросто. «Я не понаслышке знаю, что такое быть в красной зоне и быть в качестве тяжелого пациента», — подчеркнула Ковитиди.

Все, что происходит в мире вокруг коронавируса, она бы поделила на две части: право и мораль. Как отметила член Совфеда, наши права и свободы не отчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Однако осуществление этих прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других лиц, заключила Ковитиди.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов поддержал письмо врачей к антиваксерам. Он отметил, что депутаты должны знать, как болеют обычные избиратели.

24 ноября было опубликовано письмо, авторами которого являются 11 главных врачей российских ковидных больниц. Послание адресовали «лидерам мнений» противников прививок, критиковавших вакцинацию против коронавируса и ограничительные меры. В письме авторы пригласили их на экскурсию в красные зоны медучреждений, где лежат пациенты с COVID-19.