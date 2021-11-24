В Италии появится «супер-сертификат» для борьбы с коронавирусом

La Stampa: в Италии введут пропуск Super Green Pass о вакцинации или перенесенном COVID-19

В Италии ужесточат меры по борьбе с пандемией коронавируса. В частности, в стране появится санитарный пропуск Super Green Pass, свидетельствующий о вакцинации или перенесенном COVID-19, пишет La Stampa.

«Супер-сертификат» введут в Италии с 6 декабря по 15 января, однако при необходимости им продолжат пользоваться и далее. Документ планируют выдавать на девять месяцев. Его получат вакцинированные жители Италии и те, кто недавно перенес коронавирус. Однако документ не будут выдавать при отрицательном тесте на инфекцию.

Super Green Pass будет понадобится в регионах Италии, мало затронутых коронавирусом. Сертификат придется предъявлять для посещения спектаклей, концертов, стадионов, ночных клубов, публичных мероприятий, а также закрытых помещений баров и ресторанов. Таким образом власти страны планируют защитить относительно свободные от COVID-19 зоны от новой волны заболевания.

В Италии также продолжат выдавать и уже действующий «базовый» сертификат — Green Pass, который смогут получить непривитые граждане страны при отрицательном тесте на коронавирус. Такой пропуск дает право пользоваться общественным транспортом, ходить на работу в офис и останавливаться в гостиницах.

С 15 декабря вакцинация от COVID-19 станет обязательной для военных, полицейских Италии и административного персонала в сфере здравоохранения. Для медицинского персонала введут обязательную третью, бустерную зону вакцины.

Ранее Минздрав Италии призвал взаимно признать вакцины от коронавируса. В этом вопросе следует ориентироваться только на мнение научного сообщества, подчеркнули в ведомстве.