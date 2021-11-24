Раскрыта судьба древней развитой цивилизации Китая

Международная группа ученых показала, что культура Лянчжу, существовавшая более пяти тысяч лет назад на востоке Китая, исчезла из-за изменения климата в регионе. Несмотря на то что древнекитайская цивилизация владела достаточно продвинутыми технологиями управления водными ресурсами, она погибла из-за сильных наводнений, вызванных аномальными муссонными ливнями. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances. Кратко о научной работе рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

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Руины города Лянчжу находятся в дельте реки Янцзы, примерно в 160 километрах к юго-западу от Шанхая. Около 5,3 тысячи лет назад зародилась высокоразвитая культура, которая создавала крупные гидротехнические сооружения, хотя при этом не владела металлообработкой. Лянчжу представлял собой город-крепость со сложной системой судоходных каналов, плотин и водохранилищ. Система охватывала большие сельскохозяйственные площади и позволяла обрабатывать их в течение всего года.

До сих пор точно неизвестно, что привело к исчезновению древнекитайской цивилизации. Археологи не нашли следов военных конфликтов, что исключает человеческий фактор гибели культуры Лянчжу. Ключом к раскрытию судьбы Лянчжу оказался тонкий слой глины, покрывавший руины и указывавший на возможную связь с наводнениями на реке Янцзы или штормовыми нагонами в Восточно-Китайском море.

Исследователи проанализировали образцы сталагмитов из пещер Шеннонг и Цзюлун, расположенных к юго-западу от места раскопок Лянчжу. Это позволило реконструировать климатические условия в регионе за последние несколько сотен тысяч лет по изотопному составу углерода в отложениях. Данные показывают, что 4324-4345 лет назад наступил период, характеризующийся чрезвычайно большим количеством осадков. Точная датировка была проведена с помощью анализа изотопов урана и тория с точностью измерения плюс-минус 30 лет.

Обильные муссонные дожди, вероятно, привели к сильному затоплению Янцзы и ее рукавов, так что даже сложная система плотин и каналов больше не могла противостоять массам воды, разрушившим город Лянчжу и вынудившим людей бежать. Экстремально влажные климатические условия сохранялись после этого еще триста лет.