Лукьяненко предложил ввести обязательную вакцинацию на государственном уровне

Он подержал письмо врачей к антипрививочникам и предложил свои методы борьбы с ними

Автор «Ночного дозора» и «Лабиринта отражений» Сергей Лукьяненко в интервью радиостанции «Говорит Москва» раскритиковал противников вакцинации и заявил, что их стоило бы пригласить в отделение с коронавирусными больными.

«Правильно сделали, правильно пригласили, но я сомневаюсь, что кто-то придет. Но идея правильная, позвать стоило. Я уверен, что всю безопасность им обеспечат, костюмы защитные дадут. Антиваксеры мешают выработке иммунитета коллективного, прекращению эпидемии как таковой. По большому счету должно быть принято какое-то централизованное государственное решение, которое сделает вакцинацию обязательной. Либо, по меньшей мере, должно быть принято решение, которое вынудит людей вакцинироваться», — приводятся слова писателя на странице радиостанции в Телеграм.

Ранее главные врачи нескольких больниц, в которых лечат пациентов с коронавирусом, написали открытое письмо к ряду известных лиц (среди которых политики и общественные деятели), критиковавших вакцинацию и ограничительные меры для борьбы с пандемией. Медики пригласили их посетить больницы, в которых лечат пациентов с COVID-19.

Авторами письма выступили 11 медиков, среди которых главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, главврач Московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы № 15 Валерий Вечорко, главврач ГКБ № 67 Андрей Шкода. А также главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев, главврачи из Самары, Сочи, Краснодара и Ханты-Мансийска.

Адресовано послание конкретным людям. Это лидеры КПРФ и «Справедливой России» Геннадий Зюганов и Сергей Миронов, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, политолог Сергей Кургинян, актриса Мария Шукшина, певица Наталья Ветлицкая, телеведущий Оскар Кучера, музыкант Константин Кинчев, певец и композитор Юрий Лоза.