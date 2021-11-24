Вредные предприятия России обяжут работать по-новому

Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому владельцы промышленных предприятии в России будут обязаны работать по-новому — ликвидировать накопленный экологический вред, причиненный окружающей среде. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Нововведение будет распространяться на производства первых двух классов опасности и предприятия, где размещаются отходы I и II классов опасности. В список не попали горные выработки, буровые скважины и объекты, связанные с использованием недр. «Законопроект позволит установить ответственность предприятий за весь жизненный цикл объектов», — отметили в Госдуме.

В случае принятия закона промышленники должны будут за пять лет до завершения эксплуатации предприятия разработать план, по которому будут ликвидировать загрязнения. Им также потребуется одобрить мероприятия у государственной экологической экспертизы. В документах должны будут содержаться смета мероприятий, подтверждение финансового обеспечения, данные о страховании и резервном фонде.

В октябре 2021 года заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко заявила, что власти начнут использовать «инструменты понуждения», чтобы заставить регионы по-новому обращаться с мусором. Власти решили составить «зеленый» рейтинг регионов, в котором субъекты будут ранжированы по эффективности внедрения реформы по обращению с твердыми коммунальными отходами.