В Калининградской области нашли старинные газеты в стене дома

В Гурьевском районе Калининградской области нашли газеты XIX века в стене старинного немецкого дома. Об этом сообщает портал «Клопс».

По словам владельца здания, предпринимателя Олега Бармина, газеты обнаружили рабочие во время реконструкции. «Нашли пожелтевший сверток, посушили, развернули и увидели, что это сентябрьские выпуски немецкой газеты 1880 и 1889 годов», — рассказал он.

На поврежденных со временем страницах удалось рассмотреть рекламу электромоторов, пивоварни, а также приглашение на ярмарку садовой мебели и велосипедов.

Ранее в ноябре Тульской области археологи обнаружили клад позднеримских монет. Все они отчеканены в конце IV — начале V веков. Весь клад состоит из монет весом в 1-2 грамма. По словам специалистов, находка помогла лучше понять связи региона с великими империями.