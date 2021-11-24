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Россия приготовилась к трудностям с добычей нефти

Минэнерго: почти 100 процентов нефти в России будет трудноизвлекаемой через 10 лет
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Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Через 10 лет качество добываемой в России нефти сильно снизится, и почти все запасы перейдут в категорию трудноизвлекаемых, предсказал замглавы Минэнерго Павел Сорокин. Его заявление цитирует ТАСС.

Brent от TradingView

«У нас на горизонте десяти лет почти 100 процентов добычи будет трудноизвлекаемой», — сказал он. Представитель правительства заявил, что ухудшение ситуации потребует готовности стимулировать нефтедобычу в России, а также геологоразведку.

Сорокин также полагает, что в ближайшие 25-30 лет углеводороды по-прежнему останутся основой мирового энергобаланса. Он отметил, что в перспективе поступления от их продажи могут упасть, как и выплаты дивидендов со стороны нефтегазовых компаний России. Зато отрасль сохранит объем инвестиций и рабочие места. «Это более важно», — заключил Сорокин.

В октябре Минфин спрогнозировал, что в перспективе зависимость России от нефти и газа должна снизиться. К 2036 году доля нефтегазовых доходов в структуре федерального бюджета опустится ниже отметки в 25 процентов. Как пояснили в ведомстве, снижение доли нефтегазовых доходов бюджета ожидается в долгосрочном периоде из-за уменьшения доли самого сырьевого сектора в структуре ВВП. Минфин отметил, что это происходит в связи с постепенным ростом истощенности разрабатываемых запасов. При этом ведомство также считает, что в перспективе спрос на нефть может катастрофически снизиться на фоне энергетической трансформации стран мира.

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