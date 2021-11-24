Названо слово 2021 года

Британский словарь Collins English Dictionary признал аббревиатуру NFT (non-fungible token), которая переводится на русский язык как «невзаимозаменяемый токен», главным словом 2021 года, пишет The Guardian.

Создатели словаря назвали NFT модным словом, которое регулярно звучало в течение года. Согласно определению Collins, NFT — это «уникальный цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне и используемый для регистрации прав собственности на такие активы, как произведение искусства или предмет коллекционирования».

В список претендентов на роль слова года специалисты также включили выражения «дважды вакцинированный» (double-vaxxed) и «гибридный режим работы» (hybrid working). Последнее возникло в речи после того, как люди стали постепенно выходить в офисы на несколько дней в неделю после удаленного режима работы. Кроме того, в шорт-лист Collins вошло выражение climate anxiety, которое можно перевести «беспокойство о климате».

Ранее Оксфордский словарь признал vax («вакцина, «вакцинировать») словом 2021 года. Составители словаря уверены, что «ни одно слово не отражает атмосферу года лучше, чем vax». Корень породил множество производных форм, которые часто используются в формальных и неформальных контекстах.