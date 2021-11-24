В США понадеялись на снижение цен на нефть

США надеются, что цены на нефть стабилизируются и пойдут вниз. Об этом журналистам в Белом доме заявила министр энергетики Дженнифер Грэнхолм, пишет РИА Новости.

«Мы надеемся, что цены стабилизируются и начнут двигаться вниз. Мы не говорим, что будет какая-то драматичная разница [с нынешними ценами]», — отметила она.

Ранее в Белом доме оценили план выпуска дополнительных запасов нефти для снижения роста цен на топливо в стране. По словам Грэнхолм, высвобождение госзапасов нефти являются временной стратегией, тогда как долгосрочной стратегией остается переход к чистой энергии.

