Польша отремонтирует советские комплексы «Оса»

Министерство обороны Польши заказало ремонт советских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой дальности «Оса». Боеготовность советских вооружений будут поддерживать до создания новых систем противоракетной обороны (ПВО). Об этом сообщает Defence24.

Контракт на ремонт ЗРК получило предприятие консорциума PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa). Стоимость контракта составляет 100 миллионов злотых (около 24 миллионов долларов). Соглашение предполагает выполнение работ до 2023 года.

Материалы по теме Летающая смерть США создают уничтожителя С-400 «Триумф». Чем ответит Россия? Тяжелый убийца ВВС США закупают аналог Су-57. Он станет самым вооруженным истребителем в мире

Предприятие отремонтирует боевые машины 9А33БМ2 комплексов 9К33М2 «Оса-АК». Издание отмечает, что польские вооруженные силы используют ЗРК «Оса» с 1980-х годов. Комплекс на колесном шасси позволяет обеспечивать защиту войск на марше.

Впоследствии советские комплексы заменят перспективными системами противовоздушной обороны, которые разрабатывают в рамках проектов Narew и SONA.

Ранее Британия и Польша подписали соглашение о совместной работе над польской системой ПВО Narew. Польская разработка может получить боеприпас на основе британской ракеты CAMM (Common Anti-Air Modular Missile).

В октябре в Польше сравнили переносной зенитный ракетный комплекс Piorun с российской «Вербой». В публикации Defence24 отметили, что дальность действия польского комплекса превышает 6,4 километра.