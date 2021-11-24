Абрамович выиграл суд по делу о клевете в книге «Люди Путина»

Миллиардер Роман Абрамович выиграл суд в Лондоне по делу о клевете в книге «Люди Путина», издателем которой является HarperCollins. Об этом сообщает The Mirror.

Высокий суд Лондона признал клеветническим утверждение о том, что Абрамович купил футбольный клуб «Челси» по указанию президента России Владимира Путина с целью получения влияния на Западе. Эндрю Калдекотт, представляющий в суде интересы автора книги Кэтрин Белтон, отметил, что в произведении зафиксировано твердое отрицание со стороны близкого Абрамовичу человека о том, что тот приобрел «Челси» по приказу Путина.

После оглашения приговора представитель российского миллиардера заявил, что приветствует решение суда.

О том, что Абрамович подал иск о клевете, стало известно в марте. Сообщалось, что в книге ложно утверждается о коррупционных действиях владельца «Челси». Кроме него, в суд обратились бизнесмены Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский, которые также заявили о клевете в книге «Люди Путина».