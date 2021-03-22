Абрамович заявил о клевете в книге «Люди Путина» и подал в суд на издателя

Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович заявил о клевете на него в книге «Люди Путина» и подал в суд на выпустившую ее издательскую компанию HarperCollins. Об этом сообщает Financial Times.

Судебное разбирательство связано с рядом ложных и клеветнических заявлений, сделанных в отношении миллиардера.

Представляющая интересы Абрамовича юридическая фирма Harbottle & Lewis LLP сообщила, что в книге ложно утверждается, что предприниматель действовал коррумпировано. Также в ней выдвигается «ложная информация» о покупке Абрамовичем футбольного клуба «Челси» и его деятельности, подчеркнула защита.

На официальном сайте ФК «Челси» также появилось заявление клуба и Абрамовича. По его словам, изданная в Великобритании книга содержит «ложные обвинения», которые «оказывают пагубное влияние» не только на его личную репутацию, но и на деятельность клуба. Бизнесмен также отметил, что хотел избежать судебного разбирательства.

«К сожалению, эти действия не увенчались успехом, и издатель не исправил ложные утверждения в книге. <...> Я надеюсь, что сегодняшние действия не только опровергнут ложные обвинения в отношении моего имени, но и послужат напоминанием о положительном влиянии "Челси" на Великобританию», — цитирует пресс-служба клуба Абрамовича. В заключение он добавил, что у него есть все основания полагать, что суды предоставят ему справедливое судебное разбирательство, как и в прошлом.

В феврале британская газета The Independent извинилась перед Абрамовичем за публикацию, в которой говорилось, что против миллиардера надо ввести санкции. Издание сообщило, что «ошибочно опубликовало утверждения» руководителя региональных штабов Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонида Волкова о том, что Абрамович — «носильщик чемоданов с незаконными богатствами президента Путина».