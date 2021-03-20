Абрамович резко высказался о расизме и антисемитизме

Владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович резко высказался о проблеме расизма и антисемитизма в футболе, заявив, что «им не должно быть места в нашем мире в наши дни». Об этом пишет Forbes.

По словам бизнесмена, каждый раз, когда ему присылают примеры расистских высказываний в адрес футболистов клуба, это приводит его в шок. «Позорно, что это реальность не только для наших игроков, но и для всех, кто подвергается такого рода злоупотреблениям», — отметил он.

Абрамович заявил, что если «Челси» сможет изменить ситуацию в борьбе с антисемитизмом, расизмом и поощрении толерантности, то он полон решимости поддержать это и внести свой вклад в это дело любым возможным способом.

Ранее Роман Абрамович обратился к игрокам лондонского клуба в персональных письмах, в которых пообещал выделить больше средств на борьбу с любыми проявлениями расизма. Он также гарантировал футболистам абсолютную поддержку как от себя лично, так и от руководства клуба.