Издатель книги «Люди Путина» ответил на иск Абрамовича о клевете

Издательская компания HarperCollins ответила на иск российского миллиардера Романа Абрамовича, связанный с выпущенной ею книгой «Люди Путина». Комментарий издательства во вторник, 23 марта, приводит РБК.

Как пояснили в HarperCollins, компания и автор книги Кэтрин Белтон ранее были готовы рассмотреть все «разумные заявления» Абрамовича, однако представители миллиардера не пошли с ними на контакт. «К сожалению, юридическая команда Абрамовича устранилась от дискуссий в августе 2020 года, и дальнейшее предложение альтернативного разрешения спора, сделанного до подачи иска, также было отклонено», — отметили в издательстве.

Там также подчеркнули, что считают работу, проведенную при написании книги, «авторитетной, важной и добросовестной». Кроме того, изложенную в «Людях Путина» информацию о современной России оценили эксперты в этой области, напомнили в HarperCollins.

Абрамович 22 марта заявил о клевете на него в книге «Люди Путина» и подал в суд на выпустившую ее издательскую компанию HarperCollins. По мнению миллиардера, в частности, в книге ложно утверждается, что он действовал коррумпированно, а также выдвигается «ложная информация» о покупке им футбольного клуба «Челси» и его деятельности.

В феврале британская газета The Independent извинилась перед Абрамовичем за публикацию, в которой говорилось, что против миллиардера надо ввести санкции. Издание сообщило, что «ошибочно опубликовало утверждения» руководителя региональных штабов Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Леонида Волкова о том, что Абрамович — «носильщик чемоданов с незаконными богатствами президента Путина».