Путин провел переговоры с председателем Евросовета

Президент РФ Путин обсудил по телефону с главой Евросовета ситуацию на границе Белоруссии

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию на границе Белоруссии и Польши, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Российский лидер и глава Евросовета в разговоре сосредоточились на важности разрешения миграционного кризиса на основе норм международного гуманитарного права. Путин считает, что введенные против Белоруссии санкции контрпродуктивны.

Кроме того, Путин и Мишель успели обсудить ситуацию на Украине, в Карабахе, Афганистане и Ливии.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что для урегулирования миграционного кризиса недостаточно общения президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, необходимо продолжать контакты Минска с ЕС.

Миграционный кризис на польско-белорусской границе обострился в ноябре. Несколько тысяч беженцев попытались прорваться через границу, после чего польские силовики применили спецсредства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разместить мигрантов в логистическом складе. В свою очередь, польская сторона заявила, что некоторые беженцы до сих пор пытаются проникнуть в страну, и выступила с инициативой оплатить возвращение всех мигрантов на родину.