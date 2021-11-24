Семья Кардашьян обнародовала свой список подарков на Рождество и удивила фанатов

Сестры Кардашьян-Дженнер обнародовали подарки на Рождество и объяснили причину их выбора

Члены семьи Кардашьян-Дженнер обнародовали список подарков, которые они планируют преподнести родственникам, друзьям и приятелям на Рождество. Информация, удивившая фанатов, появилась на Daily Mail.

Каждая знаменитость объяснила, по какой причине она выбрала в качестве подарка на предстоящие праздники ту или иную вещь. Так, например, владелица бренда Poosh Кортни Кардашьян представила инфракрасное одеяло, которое оказывает на организм действие, сравнимое с эффектом финской сауны. Его стоимость составляет 518 долларов (38,8 тысячи рублей).

Самая младшая из сестер Кардашьян Хлои, в свою очередь, захотела порадовать близких портативным компостером, с помощью которого возможно перерабатывать пищевые отходы. По ее мнению, гаджет впишется в интерьер любой кухни. Цена девайса равна 499 долларам (37,3 тысячи рублей).

В то же время предпринимательница Ким Кардашьян предпочла самый дешевый предмет из каталога — светодиодную скакалку бренда Tangram Factory за 80 долларов (5995 рублей). «Инновационная скакалка поможет отслеживать прогресс от занятий спортом», — пояснила она.

Согласно списку, супермодель Кендалл Дженнер выбрала утяжеленное одеяло стоимостью 179 долларов (13,4 тысячи рублей), которое помогает бороться со стрессом, а бизнесвумен Кайли Дженнер — прибор для ухода за лицом и разглаживания морщин LightStim за 249 долларов (18,6 тысячи рублей).

Последней своим выбором поделилась мать знаменитостей Крис Дженнер, предложив поклонникам приобрести компактный сад для выращивания салата, цена которого составляет 499 долларов (37 тысяч рублей). «Это замечательный способ провести время с семьей, выращивая еду для стола!» — заключила она.

Читатели издания неоднозначно отнеслись к списку звезд, посчитав подарки чересчур дорогими и нелепыми. «Жалкая семья», «Что за бредовые подарки?», «Реклама бесполезных и дорогих подарков!», «Они просто нелепые, что за неоправданная роскошь?», «Я просто в шоке», «Компостер и инфракрасное одеяло — серьезно?», «Самая богатая оказалась самой адекватной», — высказывались они.

В ноябре внешний вид Ким Кардашьян на свадьбе Пэрис Хилтон раскритиковали в сети. Она надела черное длинное платье с глубоким декольте, темные плотные колготки и остроносые туфли-лодочки. Юзеры назвали ее наряд неуместным для свадебной церемонии.