Внешний вид Ким Кардашьян на свадьбе Пэрис Хилтон раскритиковали в сети

Поклонники американской телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян раскритиковали ее образ, в котором она появилась на свадьбе своей подруги, звезды реалити-шоу и модели Пэрис Хилтон. Об этом пишет The Sun.

На снимках, опубликованных в личном Instagram-аккаунте, знаменитость позирует на фоне белой кирпичной стены и декоративных тыкв. На ней надеты черное длинное платье с глубоким декольте, темные плотные колготки и остроносые туфли-лодочки. Из аксессуаров — крупные серьги-кольца. Волосы Кардашьян заплетены в длинную косу.

Пользователи сети в соответствующем треде на Reddit назвали ее внешний вид неуместным для свадебной церемонии. «Этот макияж слишком яркий», «Мне одному кажется, что платье с таким вырезом стоило бы надеть в другое место?», «Она отлично выглядит, но этот образ не подходит для свадьбы», — писали они.

Также некоторых фанатов возмутило, что на большинстве фотографий со свадьбы можно увидеть только саму Кардашьян. «Ким непохожа на подружку невесты. Она слишком одержима тем, чтобы покрасоваться и быть номером один», «А где сама Пэрис? Это же ее свадьба! К чему тут фотографии Ким?» — отметили юзеры.

Ранее в ноябре сообщалось, что Пэрис Хилтон вышла замуж. Избранником бывшей наследницы империи Hilton стал ее бойфренд, 40-летний предприниматель Картер Рэум. Они вместе почти два года, хотя познакомились больше десяти лет назад. Отмечается, что до этого Хилтон трижды была помолвлена, но ни разу не дошла до алтаря.