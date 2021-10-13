Стала известна судьба роскошного имущества Ким Кардашьян после развода

Журналисты раскрыли судьбу роскошного имущества телезвезды и предпринимательницы Ким Кардашьян после развода с рэпером и бизнесменом Канье Уэстом. Об этом стало известно сотрудникам портала TMZ.

Согласно судебным документам, которые появились в распоряжении издания, знаменитость получит роскошный особняк, расположенный в охраняемом районе Hidden Hills в Лос-Анджелесе. Стоимость дома составляет 60 миллионов долларов (4,3 миллиарда рублей).

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По информации издания, переговоры бывших супругов по поводу раздела имущества после бракоразводного процесса были дружелюбными. В то же время отмечается, что Кардашьян пришлось платить Уэсту наличными деньгами, чтобы урегулировать отношения между ними.

Известно, что пара приобрела дом в 2014 году за 20 миллионов долларов (1,4 миллиарда рублей) и полностью изменила его планировку и дизайн, из-за чего его рыночная цена заметно выросла.

В феврале нынешнего года сообщалось, что Ким Кардашьян подала на развод с Канье Уэстом после семи лет брака. Вся семья 40-летней знаменитости поддержала ее решение. Тогда же появилась информация о том, что у пары был брачный договор, который никто из сторон не оспаривал.