Бывший муж погибшей в ДТП с Собчак россиянки потребовал два миллиона долларов

Антон Тарасов, бывший муж россиянки, погибшей в ДТП с участием телеведущей Ксении Собчак, потребовал с телеведущей 2 миллиона долларов. Об этом сообщают «Известия».

По словам мужчины, он встретился лично с Собчак, чтобы выяснить ее роль в аварии и она, якобы обманывает, рассказывая о деталях произошедшего.

«Спросил у нее, имеет ли она отношение к адвокату водителя „Майбаха“, она сказала: „Нет“. Хотя я знал, что — да. То есть я столкнулся с полнейшей беспринципностью, со враньем», — отметил мужчина.

«То, что у меня внутри, стоит намного дороже. И что у моего ребенка внутри и у бабушки моей дочки… Вы убили мать моей дочери! Это мне никакие деньги не компенсируют! После этого адвокат и Ксения испарились», — заключил бывший муж погибшей.