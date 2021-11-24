В Казани представят новое театральное представление «Неугасимое созвездие»

Труппа арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» готовит премьеру театрального представления режиссера Искандера Нуризянова «Неугасимое созвездие». Об этом сообщает «Татар Информ».

По информации издания, музыкально-поэтический вечер станет продолжением литературных вечеров арт-резиденции. Участники новой пьесы представят на сцене стихи, песни и романсы татарских деятелей культуры конца XIX — середины XX веков.

«Семеро школьников окажутся в литературном поезде Казанского метрополитена (...) Переходя из вагона в вагон, они познакомятся с творчеством таких поэтов, как Закир Рамиев, Хасан Туфан, Хади Такташ, Муса Джалиль и другие, — пояснил Нуризянов. — А машинистом поэтического поезда станет сам Габдулла Тукай как венец всей татарской поэзии».

Отмечается, что главных героев исполнят молодые артисты театра — выпускники ГИТИСа, Казанской государственной консерватории имени Назиба Жиганова и других творческих вузов и колледжей страны. Премьера состоится 2 декабря.

В октябре стало известно, что в Свердловском театре представят спектакли для незрячих и слабовидящих людей. Откроет ее постановка «Железнова Васса мать» по пьесе Максима Горького. Люди с инвалидностью по зрению также смогут посетить спектакль «Чайка» по произведению Антона Павловича Чехова и первую российскую премьеру пьесы австралийского драматурга Джона Мисто «Мадам Рубинштейн» под руководством режиссера Дмитрия Зимина.