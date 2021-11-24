В России создадут единый центр по работе с трудными подростками

В России будет создан единый центр по работе с трудными подростками. Его открытие инициирует уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, передает РИА Новости.

Детский омбудсмен пояснила, что центр будет работать в том числе с подростками с суицидальными и деструктивными проявлениями. «Здесь это будет планомерная работа, которая будет касаться и законодательства, которая будет касаться непосредственно инструментов в рамках региона», — подчеркнула Львова-Белова.

По ее словам, в стране необходимо создать систему, в которую входят и некоммерческие организации, и государственные центры для несовершеннолетних. Это нужно для того, чтобы оказавшийся в сложной ситуации ребенок мог воспользоваться помощью и не навредить себе, считает она.

Ранее детский омбудсмен Львова-Белова назвала свою главную задачу. Она заявила, что важно повышать квалификации специалистов в области защиты детства совместно с ключевыми вузами и экспертами. Институт уполномоченного по правам ребенка планирует расширять взаимодействие с некоммерческими организациями, добавила она.

Президент России Владимир Путин предложил Львовой-Беловой занять должность детского омбудсмена 27 октября. Она назначена на пост сроком на пять лет. Мария Львова-Белова окончила четвертый поток программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы госуправления РАНХиГС.