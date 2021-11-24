Гинцбург назвал сроки клинических испытаний назальной вакцины от COVID-19

Первые клинические испытания назальной вакцины от коронавируса «Cпутник V» займут предположительно четыре-пять месяцев. Такие сроки назвал «Интерфаксу» глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он пояснил, что по результатам первых двух фаз клинических исследований назальный препарат против коронавируса может зарегистрировать Минздрав России в соответствии с постановлением кабмина №441. Данным документом в апреле 2020 года из-за пандемии COVID-19 был установлен упрощенный порядок введения в оборот лекарств, применяемых в условиях чрезвычайной ситуации.

Глава центра Гамалеи подчеркнул, что в исследовании назальной формы вакцины поучаствуют 500 взрослых добровольцев, его окончание намечено на 31 декабря 2023 года.