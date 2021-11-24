Вассерман призвал ввести в школах уроки о Великой Отечественной войне

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман призвал ввести в российских школах отдельные уроки о Великой Отечественной войне. Об этом он заявил в интервью Daily Storm.

Он подчеркнул, что новый предмет должен быть по форме такой же, как основы православной культуры. По его словам, в российской культуре очень много завязано на теме иудаизма, христианства и ислама.

«Так же как и с Великой Отечественной войной. И когда нас снова пытаются разрушить, бьют по этим двум краеугольным камням, нам надо ввести подобный предмет», — выступил Вассерман.

Кроме того, он отметил, что параллельно с основами православия можно ввести уроки по изучению основ воинской культуры, так как без знания военной науки непонятна история Великой Отечественной.

С 2012 года в большинстве российских школ ввели курс основ религиозной культуры и светской этики, в состав которого входят модули, посвященные основным исповедуемым в стране религиям. Школьники вместе с родителями должны выбрать один из предложенных курсов.

В 2018 году Минпросвещения России выделило 40 миллионов рублей на повышение эффективности преподавания в школах предмета «Основы религиозных культур и светской этики».