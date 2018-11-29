Российских школьников заставят активнее изучать религию

Министерство просвещения России выделило 40 миллионов рублей на повышение эффективности преподавания в школах предмета «Основы религиозных культур и светской этики», сообщает «МБХ Медиа».

По информации издания, сумму потратят на анализ того, как преподается учебный курс, и разработку концепции «единого позитивного информационного поля» для реализации данного модуля.

2 ноября патриарх Кирилл призвал увеличить объем преподавания в школах основ религиозных культур и светской этики, поскольку, по его словам, один урок в неделю — это курс «для галочки». «Стоит такой предмет в сетке, но он своей роли пока не исполняет», — возмутился глава РПЦ, передавал ТАСС.

Ранее в Пскове родители учеников начальных классов, которых обязали изучать православие в качестве обязательного факультатива, обратились в прокуратуру. По их мнению, подобное нововведение нарушает конституционные принципы и положения. Одна из матерей рассказала о дочери, которая во время грозы испугалась и предположила, что бог ее наказал за плохое поведение. В городском управлении образования заявили, что курс преподается как «светский учебный предмет».

Основы религиозных культур и светской этики стали обязательными для школьников четвертого класса с 2012 года. На выбор изучаются основы православной, исламской, иудейской или буддийской культур и по желанию преподается светская этика. В 2016 учебном году курс изучили 1,4 миллионов четвероклассников.

В декабре 2016 года в одной из московских школ родители добились отмены курса о православной культуре «Истоки», который должны были изучать ученики пятых классов, посчитав, что религиозная догматика расходится с современным научным миропониманием.

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