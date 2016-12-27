После жалоб родителей в московской школе убрали религиозный курс «Истоки»

Родители учащихся московской школы №2065 добились отмены в пятых классах курса «Истоки», в котором они обнаружили навязывание религиозной идеологии. Об этом на своей странице в Facebook сообщила мать одного из учеников Инна Герасимова.

«Позвонили представители Совета школы (переговорщики), предложили согласовать учебник по «Светской этике» с родителями. Мы дали свое согласие. У всех пятых классов нашей школы убирают "Истоки"», — написала она.

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Ранее в декабре родители пожаловались на содержание курса в Генпрокуратуру. «На 126 страницах книги упоминается: Бог — 60 раз, икона — 66, чудеса — 20, молитва — 26, крест — 31, храм — 83, ангел — 31. Поскольку в значительном числе случаев религиозная догматика расходится с современным научным миропониманием, мы вынуждены будем регулярно критиковать положения учебника и тезисы учителя, что разрушительно скажется на авторитетности учебного процесса в целом», — говорилось в жалобе.

По словам родителей, в начале учебного года им предлагали выбрать между курсами «Православная культура» и «Истоки», однако реальная альтернатива отсутствовала.

С 1 сентября 2015 года в обязательную часть программы для учащихся 5-9 классов Минобрнауки включило предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКНР). В настоящее время курс «Истоки» изучают в 62 регионах страны.

Курс основ религиозной культуры и светской этики, в состав которого входят модули, посвященные основным исповедуемым в стране религиям, российские школьники изучают в четвертом классе с 2012 года. Вместе с родителями ученики должны выбрать один из предложенных модулей.