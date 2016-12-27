Кураев поддержал отмену курса «Истоки» в московской школе

Курс «Истоки», отмененный в московской школе после жалоб родителей, показывает жизнь в черно-белом виде. Такое мнение высказал в интервью Национальной службе новостей (НСН) старший научный сотрудник кафедры философии религии и религиоведения философского факультета МГУ, протодиакон Андрей Кураев.

«Там есть черно-белое видение мира: "Мы всегда лучше всех, а вокруг нас сплошное дерьмо, которое желает нам зла"», — отметил Кураев.

Материалы по теме «Детям фиолетово до православной Пасхи» Протодиакон Андрей Кураев о введении религиозного курса с 1-го по 11-й класс

При этом он подчеркнул, что курс не является религиозным. «Я смотрел этот учебник, он достаточно тактично насыщен отстраняющими оборотами. Прямых религиозных призывов там нет», — добавил протодиакон.

О том, что в столичной школе №2065 отменили курс «Истоки», сообщалось ранее 27 декабря. В начале этого месяца родители учащихся пожаловались в Генпрокуратуру на то, что детям якобы навязывают религиозную идеологию.

«На 126 страницах [учебника] упоминается: Бог — 60 раз, икона — 66, чудеса — 20, молитва — 26, крест — 31, храм — 83, ангел — 31», — говорилось в жалобе.

По словам родителей, в начале учебного года им предложили выбрать между курсами «Православная культура» и «Истоки», однако реальной альтернативы не было.

С сентября 2015 года Минобрнауки включило в обязательную часть программы для 5-9 классов предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Курс «Истоки» изучают в 62 регионах России.