Появилось видео с места аварии туристического автобуса в Карелии

МЧС России опубликовало видео с трассы в Карелии, где перевернулся автобус со студентами

Службы МЧС России сняли на видео место происшествия в Карелии, где перевернулся туристический автобус со студентами из Севастопольского государственного университета. Ролик появился в распоряжении ТАСС, он опубликован в Telegram-канале агентства.

На записи видно лежащий на обочине опрокинувшийся автомобиль. Рядом с ним стоят очевидцы, а также работают сотрудники спецслужб. Кроме того, представители МЧС показали на видео, что салон автобус не поврежден.

Ранее 24 ноября МВД России сообщили, что на трассе А-121 «Сортавала» произошло ДТП с участием туристического автобуса. Водитель транспортного средства не справился с управлением при попытке повернуть, и съехал в кювет. В результате аварии пострадали шестеро человек, пятерым из них понадобилась госпитализация.