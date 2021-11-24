В Карелии перевернулся туристический автобус со студентами

МВД: шестеро россиян пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Карелии

В Карелии на трассе в А-121 «Сортавала» перевернулся туристический автобус со студентами — в результате ДТП пострадали шестеро россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на предоставленную в МВД республики информацию.

Уточняется, что всего в салоне транспортного средства находилось 37 человек, из которых двое были водителями и один — экскурсоводом. Остальные пассажиры являются студентами Севастопольского государственного университета, которые отдыхали в Карелии.

Как пояснили в МВД, авария произошла, когда автобус двигался в сторону города Сортавала — водитель не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.

Из шести пострадавших пятерым потребовалась госпитализация. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекци, подробности случившегося выясняются.

В сентябре в Турции автобус с российскими туристами попал в ДТП и перевернулся. В результате инцидента, который произошел на трассе Мугла — Денизли, пострадали 30 человек. Уточнялось, что на дороге столкнулись школьный и туристический автобусы. В последнем находился 41 путешественник из России и с Украины.