Врублевский обратился в УЭБ Подмосковья с просьбой проверить жену Шубина

Основатель платежной компании ChronoPay, фонда RNP.com, первый инвестор в habr.com Павел Врублевский, находящийся в процессе судебного разбирательства по иску к предпринимателю Владимиру Шубину, подал заявление в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБ и ПК) Московской области о проверке незаконной деятельности Светланы Шубиной в рамках конфликта о мошеннических действиях при сдаче в аренду дома на Николиной Горе. Об этом сообщают «Новые Известия» со ссылкой на документ.

«На момент заключения с Врублевской В. В. договора найма уже 6 лет являлась индивидуальным предпринимателем и извлекала доход от сдачи жилого дома в наем. В период действия указанного договора, а именно — спустя 6 месяцев после его заключения прекратила свой статус в качестве индивидуального предпринимателя, но при этом продолжила извлекать доход из сдачи жилого дома в период с 2010 по 2021 год, то есть на протяжении более 10 лет. Указанные обстоятельства свидетельствуют, что жилой дом изначально был приобретен на имя Шубиной С. Ф. не для личных (семейных, бытовых) нужд, а для извлечения прибыли», — цитирует издание заявление Врублевского.

Как сообщают «Новые Известия», Светлана Шубина отказалась как-либо комментировать ситуацию с Павлом Врублевским.

Ранее стало известно, что УМВД России по Одинцовскому городскому округу приняло обращение бизнесмена Павла Врублевского по факту неправомерных действий Владимира Шубина в отношении него самого и его супруги Веры Врублевской. В жалобе адвоката Врублевского Карины Тимаевой представитель бизнесмена просит Одинцовскую городскую прокуратуру возбудить уголовное дело по факту совершения покушения на мошенничество в связи с попыткой Шубина и его супруги «ввести Одинцовский городской суд в заблуждение относительно фактов оплаты Врублевским по договорам предварительной купли-продажи недвижимости и найма жилого помещения и попыткой повторно взыскать денежные средства, ранее выплаченные Врублевским по указанным договорам».

В новых опубликованных данных Врублевский также рассказывает, что Светлана Шубина вопреки обязанности принимать оплату аренды на зарегистрированное ИП, уклонялась от налогов за счет заключения договора как физическое лицо. Согласно действующему законодательству, к физлицам не применяется уголовная ответственность за неуплату налогов за сдачу недвижимость только в случае отсутствия регистрации как индивидуального предпринимателя.

«Однако Светлана Шубина как раз была не только зарегистрирована в качестве именно такого предпринимателя, но более того — подписала договор найма как физическое лицо, еще не ликвидировав свое ИП, что и является прямым составом преступления по статье 171 УК РФ», — пишет Врублевский.

Одинцовский городской суд Московской области 16 ноября рассмотрел исковое заявление Павла Врублевского к Владимиру и Светлане Шубиным. По словам Врублевского, он и его семья в 2010 году арендовали у Шубина дом за 10 тысяч долларов в месяц. Затем цена была снижена до 5 тысяч долларов. Шубин несколько раз пытался разорвать договор аренды, но менял решение. Затем Врублевские хотели купить дом, но сделка сорвалась по инициативе собственника.

Издание напоминает, что помимо спора с Павлом Врублевским, Владимир Шубин также участвует и в других земельных судебных процессах. В частности, Шубин является владельцем автосервиса на Варшавском Шоссе в Москве, вокруг которого тоже идет спор. Истцом выступает правительство города, а предметом спора является незаконное возведение сервиса на месте, предназначенном для благоустройства и озеленения.