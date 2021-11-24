В Минтруде назвали срок выполнения майских указов

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, в какие сроки в ведомстве выполнят майские указы президента страны Владимира Путина. Глава Минтруда назвал предположительную дату в эфире телеканала «Россия 1».

«Выполнение майского указа является абсолютным приоритетом для всех, и они однозначно будут выполнены до конца текущего года», — подчеркнул Котяков.

24 ноября на совещании с членами правительства Владимир Путин призвал сделать все необходимое для обеспечения достойного уровня зарплаты работников бюджетной сферы в России. Он напомнил, что целевые показатели были намечены в майских указах 2012 года.

Ранее Путин заявил, что зарплаты бюджетников должны быть прозрачными и справедливыми. По его словам, нужно учитывать доходы каждого конкретного работника, «а не только усредненные показатели».

