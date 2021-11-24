Путин обсудит с правительством зарплаты бюджетников

Президент России Владимир Путин 24 ноября обсудит с правительством обеспечение установленного указами главы государства уровня заработной платы отдельных категорий бюджетников. Об этом сообщается на сайте администрации президента.

24 ноября Путин проведет очередное совещание с членами правительства Российской Федерации. Основная тема встречи - обеспечение установленного указами президента уровня заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы пресс-служба президента России

Президент заявил, что зарплаты сотрудников в бюджетной сфере должны быть прозрачными и справедливыми, необходимо учитывать доходы каждого конкретного специалиста, «а не только усредненные показатели».

«Огрехи необходимо зачистить»

Тема оплаты труда бюджетников стала центральной на совещании Путина с членами правительства 10 февраля. Глава государства подчеркнул, что огрехи с зарплатами этой категории граждан необходимо зачистить.

Оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой. Огрехи с зарплатами бюджетников нужно зачистить Владимир Путин

Президент пояснил, что сотрудникам бюджетных организаций нужно объяснить порядок формирования зарплат, чтобы все было понятно, ясно и прозрачно. Одновременно он отметил, что зарплата работников бюджетного сектора может отличаться от региона к региону, и это нормально. Бывают ситуации, когда отличается базовая ставка в одном регионе у однотипных учреждений, находящихся «на одной улице», уточнил президент.

Путин также раскритиковал практику подгона показателей по зарплате бюджетников, рассчитанную на соблюдение в отчетах формальных требований, установленных указами. Он напомнил, что в 2017 году правительство представило отчет о выполнении «майского» указа, и таким же образом должен строить свою политику нынешний состав кабмина.

Повышение МРОТ

Ранее в ноябре Путин внес в Госдуму поправки о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) и прожиточного минимума, сообщает ТАСС.

Президент обратился к депутатам и, естественно, правительству, проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете. Сегодня во исполнение своего решения президент внес соответствующие поправки в Государственную думу Андрей Макаров председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам

Увеличить с 2022 года прожиточный минимум на 8,6 процента глава государства предложил 18 ноября. Согласно предложению Путина, прожиточный минимум вырастет до 12 654 рублей. МРОТ должен вырасти на 8,6 процента, до 13 890 рублей.

Президент указал, что к размеру прожиточного минимума привязаны многие социальные пособия, включая доплаты к пенсиям и выплаты семьям с детьми. Индексировать, отметил Путин, необходимо и пенсии, выше уровня фактической инфляции.

Сколько выделят из бюджета

По оценке Минтруда, в 2022 году на повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ) выделят 30 миллиардов рублей из федерального бюджета России. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает РИА Новости.

«На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 миллиардов рублей», — сказал глава ведомства.

Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что повышенная индексация прожиточного минимума и рост выплат коснутся порядка 16 миллионов россиян, а повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) затронет около трех миллионов граждан России. Изменения в 2022-м будут обеспечены за счет федерального бюджета, внебюджетных фондов и субъектов России.