Власти объяснили выплату пособия в размере 10 рублей ветерану труда

Власти Жигулевска объяснили выплату жительнице города, которая является ветераном труда, пособия в размере 10 рублей. Об этом сообщает издание «Подъем».

Женщина рассказала, что в прошлом месяце она как ветеран труда федерального значения получила 121 рубль, а в этом — 10 рублей 66 копеек. Пенсионерка пожаловалась, что «цены растут, а пособие уменьшается».

В администрации заявили, что выплата была рассчитана «совершенно справедливо и правильно», и «ничего животрепещущего там нет». Там пояснили, что это компенсация понесенных расходов, которая зависит, в частности, от количества прописанных и размера начисленных оплаченных платежей, и составляет процент от суммы, определенный законом. «Бывают случаи и 34 копейки выплата, тут ничего нет такого», — заверили власти.

В апреле шестилетней девочке из Новосибирской области начислили долг по оплате коммунальных услуг в квартире, доля в которой принадлежала ее покойной матери. После разбирательств суд не стал взыскивать задолженность с ребенка. Однако вскоре россиянке начислили к оплате новую сумму.