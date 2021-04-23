Шестилетней россиянке отменили долг по коммуналке и начислили новый

Шестилетней девочке Полине из поселка Колывань Новосибирской области начислили долг по оплате коммунальных услуг в квартире, доля в которой принадлежала ее покойной матери. После разбирательств суд не стал взыскивать задолженность с ребенка. Однако вскоре россиянке начислили к оплате новую сумму. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Семья узнала о долге в апреле текущего года. Компания «СибТЭК» подала иск в суд и потребовала заплатить 26 тысяч рублей. Долг накопился за оплату отопления в квартире родственников, доля в которой принадлежала матери Полины. После смерти женщины ребенок вступил в наследство и начал получать счета на оплату. В итоге суд отменил задолженность девочки, решив взыскать ее с отца. Мужчина должен заплатить 12 тысяч рублей.

Однако после заседания на имя девочки пришла новая квитанция от управляющей компании (УК). Сотрудники начислили наследнице долг в сто тысяч рублей. Родственники пожаловались, что из-за финансового положения не могут выплатить сумму. Коммунальщики согласились заключить с семьей договор о рассрочке. «Пусть они приходят к нам в любое время», — заявили в УК.

В марте в станице Зольской Ставропольского края за неуплату коммунальных услуг оштрафовали семилетнего мальчика. Журналисты предположили, что ответственные за расчеты допустили ошибку. Родители решили обжаловать решение о назначенном сыну штрафе через суд. Представители управляющей компании не стали комментировать ситуацию.