Россиянин притворился своим братом и попал под суд

Житель Новокубанского района Краснодарского края попал под суд после того, как украл у своего брата паспорт. Так, россиянин с помощью документа притворился своим родственником и продал его дом. Об этом сообщает KrasnodarMedia со ссылкой на региональное управление МВД.

Сотрудники правоохранительных органов рассказали агентству, что задержали 22-летнего местного жителя. По данным следствия, злоумышленник похитил у своего брата паспорт и документы, подтверждающие его право на владение домом. Вскоре мужчина нашел покупателей на объект и, воспользовавшись внешним сходством с родственником, оформил от его имени договор купли-продажи. Однако неизвестно, где в тот момент находился законный владелец участка.

Злоумышленник получил за дом более миллиона рублей. Вскоре о незаконной сделке узнали правоохранительные органы. Сотрудники возбудили в отношении мужчины уголовное дело по статье «Мошенничество», взяли с него подписку о невыезде, а материалы дела передали в суд. На данный момент ему грозит наказание в виде тюремного заключения на срок до десяти лет.

В октябре 2020 года риелтор из Пензы завладел квартирой, хозяин которой находился на лечении. Мужчина наладил хорошие отношения с братом владельца и с помощью своего знакомого подготовил документы для продажи объекта. После оформления сделки риелтор выручил 1,5 миллиона рублей. В итоге в отношении злоумышленника завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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