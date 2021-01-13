Денис Мацуев вступился за возмутившего соседей школьника

Российский пианист Денис Мацуев вступился за живущего в Челябинске мальчика, который учится в музыкальной школе и играет на скрипке. Оказалось, что домашние занятия юного музыканта возмутили соседей, и они пожаловались на него в полицию. В итоге Мацуев записал обращение к коллеге и опубликовал его в своем Instagram.
Пианист посоветовал школьнику соблюдать нормы закона, но отметил, что по правилам до десяти вечера ребенок имеет право заниматься музыкой. Мацуев назвал отношения между музыкантами и их соседями «тонкими моментами» и призвал школьника найти контакт с другими жильцами.
В конце обращения пианист напомнил, что на протяжении десяти лет проводит в Челябинской области музыкальный фестиваль, и пообещал организовать его и весной 2021 года. Мацуев также рассказал о желании познакомиться с юным скрипачом и его соседями, чтобы разрешить конфликт «в дипломатической плоскости».
Об инциденте в многоэтажке на улице Университетская набережная стало известно в январе 2021 года. Соседи мальчика выразили недовольство тем, что он часами музицирует дома, и обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов завели на отца школьника административное дело, материалы которого вскоре отправили в суд. На данный момент семье грозит штраф.