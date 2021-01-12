Россиянин обманывал должников по коммуналке и попал под суд

Житель города Воткинска в Удмуртии попал под суд из-за того, что обманул больше десяти граждан, обещая им решить проблему задолженности по оплате ЖКУ. Россиянин предлагал свои услуги жителям, у которых были задолженности по оплате коммунальных услуг, и тем, кто злоупотреблял алкогольными напитками. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Сотрудники правоохранительных органов занялись расследованием дела еще в 2019 году. Тогда выяснилось, что 42-летний риелтор обещал некоторым местным жителям решить вопрос с задолженностью по оплате ЖКУ, продав их квартиры, а после приобрести им новое жилье.

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В итоге клиенты соглашались на сделку и оформляли доверенность, согласно которой мужчина мог распоряжаться имуществом. После риелтор продавал недвижимость должников, но вырученные деньги им не отдавал. Таким способом он обманул 14 местных жителей.

По данным следователей, риелтор получил от клиентов в общей сложности 10 миллионов рублей. Сотрудники МВД возбудили в его отношении уголовное дело по статье «Мошенничество» и направили его в суд. Россиянин не признал вину и отказался давать показания. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

В декабре 2020 года жительница Калужской области попала под судиз-за того, что, работая в компании, предоставляющей услуги в сфере недвижимости, похитила у клиентов более 20 миллионов рублей и обманула более 40 потенциальных покупателей. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что женщина заключала предварительный договор купли-продажи, получала от клиентов деньги, но в итоге не выполняла обещания.

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