Российского мальчика оштрафовали за долг по коммуналке

Семилетнего мальчика из станицы Зольской Ставропольского края оштрафовали за неуплату коммунальных услуг. Родители ребенка намерены обжаловать решение в суде. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

О решении суда мать ребенка узнала от почтальона, который принес заказное письмо с судебным приказом. Согласно документу, несовершеннолетний россиянин просрочил оплату вывоза бытовых отходов и в итоге был оштрафован на 765 рублей, включая госпошлину. Однако в документе не были указаны дата и место рождения мальчика.

По данным издания, участок с домом, где проживает ребенок, был куплен с использованием материнского капитала. Согласно документам, между всеми членами семьи распределены доли. Журналисты предположили, что ответственные за расчеты не стали вникать в подробности, указав мальчика как ответственного за оплату счета.

Мать ребенка подтвердила, что именно она заключала договор с управляющей компанией. Теперь родители планируют обжаловать решение о назначенном сыну штрафе через суд. Представители управляющей компании не стали комментировать сложившуюся ситуацию.

В январе 2021 года жители одного из домов Челябинска пожаловались в полицию на соседского мальчика, который играл на скрипке в своей квартире. В итоге на отца школьника завели административное дело. Вскоре за юного музыканта вступился российский пианист Денис Мацуев. Он призвал мальчика найти контакт с соседями.

Если вы стали свидетелем интересного события или у вас есть история для отдела «Дом», напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru