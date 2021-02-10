Россиянин выдал чердак за квартиру и попал под суд

Директор фирмы «Тополек», занимающейся строительством многоквартирных жилых домов в сельском поселении Хабаровского района Хабаровского края, попал под суд. Россиянин обманул местных жителей, а одному из них вместо квартиры продал нежилое помещение. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По данным следствия, мужчина с 2013 по 2018 года оформлял с клиентами договоры участия в долевом строительстве квартир, а после присваивал их деньги. С одним покупателем директор фирмы заключил договор купли-продажи жилья, но выдал за квартиру чердак.
В общей сложности от действий злоумышленника пострадали 26 человек. Причиненный им ущерб оценили почти в 20 миллионов рублей. В отношении директора возбудили уголовное дело. В ходе разбирательств он не признал свою вину, завив, что полученные средства отдал на строительство объектов. Суд назначил ему наказание в виде тюремного срока на 7 лет и 6 месяцев в колонии общего режима.
В декабре 2020 года генеральный директор компании, предоставляющей услуги в сфере недвижимости в Калужской области, попала под суд из-за того, что обманула более 40 потенциальных покупателей и похитила у них десятки миллионов рублей. Женщина заключала предварительные договоры, но, получив деньги, не выполняла обязательства.