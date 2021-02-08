Называвшая пенсионерку матерью риелтор обманула ее ради жилья

Риелтор из Челябинской области помогала местной жительнице приобрести жилплощадь в городе Копейске. Вскоре женщина стала называть собственницу матерью, а после обманула ее ради комнаты. Об этом сообщает Пятый канал.

Оказалось, что пенсионерка по имени Любовь Димитрова проживала в селе, но из-за проблем со здоровьем продала дом и решила переехать в город. Женщина обратилась за помощью к риелтору Елене Еловиковой, которая помогла купить комнату и после получила оплату за услуги.

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За время общения с собственницей риелтор смогла наладить с ней хорошие отношения. Вскоре Димитрова завещала Еловиковой свою комнату. Агент по недвижимости взяла на себя оформление документов, но вместо завещания дала на подпись пенсионерке договор купли-продажи недвижимости. По словам Димитровой, у нее не было своих детей, поэтому она считала риелтора родным человеком, и подписала документы, не просмотрев их. Через некоторое время Еловикова потребовала освободить жилплощадь.

После обращения пенсионерки в полицию, в ведомстве не стали возбуждать уголовное дело. Однако на сложившуюся ситуацию обратили внимание представители благотворительного фонда. Оказалось, что Еловикова также украла у жительницы 40 тысяч рублей. Однако женщина заявила, что таким способом оплачивала коммунальные услуги.

В прокуратуре города пообещали провести проверку и выяснить, почему в полиции отказали в возбуждении дела. На данный момент Димитрова вместе с юристами добивается, чтобы суд признал договор недействительным. Журналисты предположили, что в отношении риелтора могут возбудить уголовное дело по статье «Мошенничество» и назначить наказание в виде тюремного заключения.

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