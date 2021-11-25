Россиянам предложат экскурсии по крымским частным винодельням и сыроварням

В рамках программы развития агротуризма в Крыму путешественникам предложат экскурсии по частным хозяйствам — сыроварням, винодельням и рыболовным предприятиям. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению первого заместителя главы минсельхоза республики Алиме Зарединовой, возможность дегустации традиционных продуктов питания в живописной местности привлечет большое количество желающих.

Зарединова отметила, что развитию этого направления будет также способствовать программа гранта «Агротуризм» — ее планируют запустить в 2022 году.

«Мы подали в Минсельхоз РФ четыре проекта от крымских предпринимателей. Один из них уже одобрен руководством — это заявка от фермы по выращиванию осетра и форели в Джанкойском районе», — добавила она.

Ранее в июле президент России Владимир Путин подписал закон об официальном утверждении сельского туризма — он будет распространяться как на на сельскую местность, так и на малые города с населением меньше 30 тысяч человек. Представители аграрного сектора смогут организовывать экскурсии и оказывать услуги по размещению путешественников.