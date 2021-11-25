Попавший под обстрел очевидец рассказал об ударе Bayraktar по Донбассу

Военнослужащий самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) описал удар, нанесенный Украиной по Донбассу при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar турецкого производства. Его рассказ приводит портал «Ваши новости».

По словам военного, 26 октября он вместе с несколькими сослуживцами попал под удар беспилотника. «Ни выхода, ни подлета снаряда не было слышно вообще. Был неожиданный взрыв, и тогда мы уже поняли, что нас "срисовали". Личный состав сразу же бросился в укрытие, потому что стало понятно, что по нам работает артиллерия», — вспомнил очевидец.

Как отметил собеседник портала, калибр выпущенного Bayraktar снаряда, предположительно, составлял 82 миллиметра. В результате его попадания три человека получили легкие ранения, им сразу же была оказана медицинская помощь. При этом после атаки беспилотника украинские Вооруженные силы обстреляли позиции военных ДНР из 152-миллиметровых артиллерийских орудий.

Ранее в ноябре главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Украина отработала новую тактику использования турецких беспилотников Bayraktar и американских противотанковых ракетных комплексов Javelin.

В октябре Украина впервые задействовала Bayraktar в боевых действиях в Донбассе. Сообщалось, что противник ВСУ не смог ни обнаружить, ни сбить дрон, и в результате потерял находившуюся на его вооружении гаубицу российского производства. При этом информации о жертвах и разрушениях не поступало.